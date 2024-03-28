У Дніпрі судитимуть чоловіка, який за хабар пропонував виготовити довідку про непридатність до військової служби. Про це повідомили в спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Слідство встановило, що обвинувачений запропонував чоловіку призовного віку виготовити через знайомих посадовців та медиків тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, довідку ВЛК про непридатність до військової служби із зазначенням про неправдивого діагнозу й виключення з військового обліку.

Підозрюваному інкримінують підбурювання до хабаря та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Справу скерували до одного з судів Дніпра.

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