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У лікарні у Харкові лишаються семеро поранених після авіаударів по Шевченківському району: стан поранених 27 березня
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У лікарні у Харкові лишаються семеро поранених після авіаударів по Шевченківському району: стан поранених 27 березня

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авіаудар по Харкову
Наслідки авіаційного удару по Шевченківському району Харкова, 27 березня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Після авіаударів по Харкову 27 березня на ранок у лікарні лишаються семеро людей, які зазнали поранень.

Про це Суспільне Харків розказав керівник лікарні Костянтин Лобойко.

"До нас доставили 13 людей, з них четверо — діти. Дітей ми обстежили та відправили до дитячої лікарні, дорослі отримали допомогу у нашому закладі. Троє отримали меддопомогу амбулаторно, сімох людей ушпиталили до відділень. З них двоє — до хірургічного відділення, двоє — до нейрохірургічного відділення №1, двоє — до офтальмологічного відділення. Один пацієнт — до відділення хірургії голови та шиї", — сказав Костянтин Лобойко.

В усіх уламкові поранення, переважно склом. Всі не тяжків. Усім провели первинну хірургічну обробку. Далі будуть лікуватися люди чи амбулаторно, чи в стаціонарі — залежить від характеру поранень.

"Щонайменше трьох пацієнтів сьогодні випишуть, а четверо — поки сказати не можу, там складніші поранення. Двоє пацієнтів мають пошкодження самого ока чи ділянки очей", — сказав керівник медзакладу.

Внаслідок авіаударів 27 березня по Шевченківському району один чоловік загинув, 19 людей зазнали поранень.

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