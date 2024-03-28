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В Одесі завершать опалювальний сезон у квітні
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В Одесі завершать опалювальний сезон у квітні

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Опалення
Опалення. Фото ілюстративне: pexels.com

В Одесі опалювальний сезон завершиться 7 квітня.

Про це 28 березня повідомила директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова.

Таке рішення прийняли, врахувавши температурні показники та складну ситуацію в енергетиці через атаки РФ, зазначила директорка КП "ТмО".

Також вона нагадала боржникам про необхідність своєчасно сплачувати за спожите тепло.

Опалювальний сезон в Одесі розпочався 13 листопада 2023 року.

З 31 березня по 10 квітня опалювальний сезон також завершать в Одеській області, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. За його словами відключення опалення відбудеться у такі дні:

  • Одеса — 7-10 квітня;
  • Чорноморськ — 1 квітня;
  • Южне — 8-10 квітня;
  • Біляївка — 31 березня;
  • Хлібодарське — 1 квітня;
  • Роздільнянський район — 1 квітня;
  • Подільський район – 31 березня;
  • Ізмаїльський район — 31 березня;
  • Білгород-Дністровський район — 31 березня.

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