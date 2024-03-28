В Одесі завершать опалювальний сезон у квітні

В Одесі опалювальний сезон завершиться 7 квітня.
Про це 28 березня повідомила директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова.
Таке рішення прийняли, врахувавши температурні показники та складну ситуацію в енергетиці через атаки РФ, зазначила директорка КП "ТмО".
Також вона нагадала боржникам про необхідність своєчасно сплачувати за спожите тепло.
Опалювальний сезон в Одесі розпочався 13 листопада 2023 року.
З 31 березня по 10 квітня опалювальний сезон також завершать в Одеській області, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. За його словами відключення опалення відбудеться у такі дні:
- Одеса — 7-10 квітня;
- Чорноморськ — 1 квітня;
- Южне — 8-10 квітня;
- Біляївка — 31 березня;
- Хлібодарське — 1 квітня;
- Роздільнянський район — 1 квітня;
- Подільський район – 31 березня;
- Ізмаїльський район — 31 березня;
- Білгород-Дністровський район — 31 березня.
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