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Львівські медики допомогли 10-місячній дитині з опіками грудної клітки й рук
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Львівські медики допомогли 10-місячній дитині з опіками грудної клітки й рук

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Ігорчик із мамою у дитячій лікарні святого Миколая
Ігорчик із мамою у дитячій лікарні святого Миколая. Пресслужба Першого ТМО Львова

10-місячний Ігорчик із міста Бібрка, що на Львівщині, місяць тому перекинув на себе чашку чаю й обпік руки та грудну клітину. Хлопчикові допомогли у дитячій лікарні святого Миколая.

Про це повідомили у пресслужбі Першого ТМО Львова.

За словами медиків, батьки хлопчика промили уражену ділянку прохолодною водою й повезли його до місцевої лікарні, де рану знеболили. Після цього родина поїхала до дитячої лікарні святого Миколая.

"Загальна площа опіку в Ігорчика становила 3% поверхні тіла. Якщо для дорослого така термічна травма не несе істотної загрози, то для малят — становить серйозну небезпеку", — йдеться у повідомленні.

Лікарі зробили хлопчикові перев’язку під знечуленням. Ділянку опіку зафіксували пластирами mepilex — губчастою пов’язкою з антибактеріальним ефектом.

Медики повідомили, що за тиждень небезпека для дитини повністю минула. Рана не поглибилася й загоюється.

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