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66-річного керівника комунальної установи на Житомирщині підозрюють у розтраті бюджету
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66-річного керівника комунальної установи на Житомирщині підозрюють у розтраті бюджету

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Керівнику однієї із комунальних установ Коростишівської громади на Житомирщині повідомили про підозру за зловживання службовим становищем, що призвело до розтрати бюджетних грошей на суму майже 700 тисяч гривень. Нині йому загрожує ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Житомирській області на офіційному сайті відомства.

У повідомленні, зокрема, йдеться, що в ході досудового розслідування слідчі Коростишівського відділу поліції встановили, що наприкінці 2021 року керівник комунальної установи уклав договір із приватним підприємством про постачання електроенергії.

"А вже через місяць він підписав низку додаткових угод, що призвело до безпідставного збільшення ціни на електроенергію, хоча, згідно із проведеним аналізом, коливання її вартості у той період на ринку не було. Загалом ціну "товару" штучно збільшили на понад 20%. У результаті компанія-постачальник отримала надприбуток за рахунок бюджетних грошей громади", — сказано в інформації.

Нині триває досудове розслідування за процесуального керівництва Коростишівської окружної прокуратури.

Посадовцю інкримінують учинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем КК України.

Згідно з чинним законодавством таке діяння карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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