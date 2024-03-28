У Дніпрі затримали ймовірного агента РФ, який хотів скоригувати ракетний удар по ТЕС та військовому шпиталю. Його упіймали "на гарячому" в обласному центрі під час дорозвідки поблизу шпиталю Сил оборони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ України.

Фігурант хотів встановити орієнтовну кількість українських військових, які перебували там на стаціонарному лікуванні. Також він стежив за медичним транспортом, що прибував на територію медзакладу. Отримані відомості разом з координатами об’єкта фігурант намагався передати до ФСБ через анонімний чат у месенджері. У подальшому військові РФ планували використати розвідінформацію для підготовки ракетного удару по військовому шпиталю у Дніпрі.

Ще однією потенційною ціллю була теплова електростанція. За вказівкою ФСБ ймовірний агент знімав на власний телефон периметр ТЕС та прилеглу територію. Така інформація була необхідна, щоб дізнатися про технічний стан об’єкта для "врахування" у підготовці нової серії повітряних атак на місто.

У Дніпрі затримали ймовірного агента РФ. Фото: Служба безпеки України

Співробітники СБУ задокументували не тільки розвідувальну активність агента, але й встановили особу його російського куратора. За даними слідства, ймовірним агентом виявився 22-річний місцевий житель, якого у лютому цього року дистанційно завербував кадровий співробітник російської спецслужби.

"До уваги" РФ чоловік потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів з пошуку швидкого заробітку. За співпрацю фігурант отримував на власні банківські реквізити гроші.

Нині йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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