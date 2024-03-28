Одесит, який здавав росіянам позиції ЗСУ, отримав вирок

Одесита засудили до 15 років увʼязнення за держзраду. Він передавав росіянам інформацію про дислокацію та переміщення артилерійських підрозділів та бронетехніки ЗСУ.

Про це 28 березня повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

У суді довели, що засудженого після початку повномасштабного вторгнення завербував представник спецслужб РФ. Для нього одесит збирав розвіддані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та пересування бронетехніки територією Одещини. Також до його завдань входило виявлення артилерійських підрозділів ЗСУ поблизу південного фронту.

Чоловіка затримали у червні 2022 року під час виконання чергового завдання. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон з доказами співпраці. На вирок він очікував під вартою.

Засуджений за держзраду одесит. Фото: СБУ

Одесита визнали винним у державній зраді — це ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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