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Президента просять присвоїти звання Героя України Роману Фурманчуку з Вінниччини
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Президента просять присвоїти звання Героя України Роману Фурманчуку з Вінниччини

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Роман Фурманчук — полеглий оборонець із Вінниччини
Роман Фурманчук — полеглий оборонець із Вінниччини. Фото: Жмеринська міськрада

На офіційному інтернет-представництві президента України в розділі електронні петиції зареєстрували звернення про присвоєння посмертно звання Героя України Роману Фурманчуку з Вінниччини.

Захисник родом з села Мовчани Жмеринського району. Разом із сім’єю проживав у селі Подільське Жмеринської громади. Працював на Жмеринському вагоноремонтному заводі, а згодом будівельником в Україні та за кордоном. Звернення зареєструвала його дружина — Альона Фурманчук.

"Перебуваючи завжди у зонах активних бойових дій, він ніколи не скаржився, що йому важко, навпаки старався підтримувати усіх, переконуючи, що все буде добре. Я пишаюсь своїм чоловіком, а діти – своїм батьком-героєм. Батьком з великої літери. Роман усе віддав за нас із вами, за вільну Україну та мир, віддав своє життя, маючи ще стільки планів та нездійснених мрій", — написала Альона Фурманчук.

Роман Фурманчук був призваний на військову службу під час мобілізації 8 березня 2022 року. Служив механіком-радіотелефоністом радіовідділення взводу зв'язку механізованого батальйону військової частини А4007.

Загинув 2 лютого 2024 року внаслідок скидання КАБ противником, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту с.Авдіївка Покровського району Донецької області. Йому був 41 рік.

За мужність, відвагу та героїзм він отримав дві нагороди "За оборону Авдіївки" та "За оборону України".

Наразі зібрано 9 тисяч із 25 тисяч необхідних для розгляду петиції голосів. підписати звернення можна тут.

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