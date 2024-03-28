НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Полтавській ТГ у квітні розпочнеться голосування за перейменування вулиць четвертої черги
ДЕКОМУНІЗАЦІЯДерусифікаціяРегіони

У Полтавській ТГ у квітні розпочнеться голосування за перейменування вулиць четвертої черги

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Перелік вулиць 4-ї черги. Полтава
8 квітня у Полтаві розпочнуть голсоування за нові назви вулиць. Фото: Суспільне Полтава

У Полтавській громаді 8 квітня планують розпочати онлайн-голосування за перейменування вулиць четвертої черги.

Про це стало відомо із оприлюдненого проєкту рішення на сайті міськради.

Перелік топонімів, які планують перейменувати у громаді, скоротили із 47 до 25. Торік у вересні робоча група склала перелік вулиць і провулків, які увійшли до четвертої черги. У Полтаві їх було понад 30. Нині лише 13.

Перелік вулиць, які перейменовують:

Вулиця 8 Березня

  • Вулиця Руслана Онікієнка

Вулиця 9 Травня

  • Вулиця Левка Лук'яненка
  • Вулиця Лікаря Максима Дудченка
  • Вулиця Полковника Лазуренка

Провулок Валерія Гасановича Германа-Шахли

  • Провулок Олександра Горячевського

Вулиця Визволення

  • Вулиця Артема Амеліна

Вулиця Гвардійська

  • Вулиця Василя Поліщука

Провулок Микитенка

  • Провулок Валерія Боняківського

Провулок Мясоєдова

  • Вулиця Ігоря Щербака

Провулок Першотравневий

  • Миколаївський узвіз

Вулиця Петрашева

  • Вулиця Художника Петрашіва
  • Вулиця Петра Петрашіва

Вулиця Повстанська

  • Вулиця Василя Стуса
  • Вулиця Івана Лютого-Лютенка

Вулиця Рябушанська

  • Вулиця Рябухівська

Вулиця Ставицького

  • Вулиця Святослава Горбенка

Вулиця Тобілевича

  • Вулиця Родини Тобілевичів
  • Вулиця Матвія Номиса

"У нас був перелік по вулицям четвертої черги, який склала ще торік робоча група. Це та (група - ред.), діяльність якої призупинили. У новому переліку, який піде на голосування, залишили виключно ті вулиці, які обов'язкові до перейменування згідно із законодавством. Всі інші будуть в "резерві". Резерв — це ті вулиці, які будуть перейменовувати "за необхідності". Наприклад, зявиться у нас в громаді новий "Герой України", чи ще якась необхідність буде", — пояснив заступник директора комунальної організації "Інститут розвитку міста" Олексій Довгаль.

Також із 13 запропонованих пропозицій дев'ять - це ті, які мають лише один безальтернативний варіант для голосування.

За словами регіонального представника Українського інституту нацпам'яті Олега Пустовгара, деякі вулиці, які прибрали з переліку все одно перейменують.

"Після 27 квітня повноваження з перейменування перейдуть до ОВА. І такі вулиці як Макаренка, наприклад, все одно перейменують. Бо, якщо людина була працівником НКВС, закон зобов'язує перейменувати ці вулиці", — пояснив Олег Пустовгар.

Що відомо про перейменування топонімів у Полтавській міськраді

Питання щодо перейменування вулиць у міськраді почали розглядати від червня 2022-го. А приймати пропозиції щодо зміни назв – через два місяці.

16 грудня 2022-го завершили голосування щодо перейменування топонімів першої черги. Змінили назви для майже сотні вулиць другої черги 19 травня 2023-го.

А 23 жовтня 2023-го завершили збір пропозицій щодо перейменування вулиць четвертої черги.

26 січня 2024-го у Полтаві перейменували вулиці третьої черги. Це понад 60 вулиць та провулків.

Загалом у Полтавській громаді планують перейменувати близько п’яти сотень вулиць.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Місто Южне, Порт-Аненталь
Порт-Аненталь, Шампань та Новий Париж: як і коли перейменують міста та села Одещини
Дві природоохоронні території перейменували на Хмельниччині
Дві природоохоронні території перейменували на Хмельниччині
Арку дружби народів у Києві треба демонтувати - Український інститут національної пам'яті
Символ імперської політики: інститут національної пам'яті радить знести Арку, встановлену на знак "дружби народів"
Загиблий боєць з Луцька Микола Мялковський
Вулицю Крилова у Луцьку перейменували на честь загиблого на війні бійця Миколи Мялковського
На початок