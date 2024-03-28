У Полтавській громаді 8 квітня планують розпочати онлайн-голосування за перейменування вулиць четвертої черги.
Про це стало відомо із оприлюдненого проєкту рішення на сайті міськради.
Перелік топонімів, які планують перейменувати у громаді, скоротили із 47 до 25. Торік у вересні робоча група склала перелік вулиць і провулків, які увійшли до четвертої черги. У Полтаві їх було понад 30. Нині лише 13.
Перелік вулиць, які перейменовують:
Вулиця 8 Березня
- Вулиця Руслана Онікієнка
Вулиця 9 Травня
- Вулиця Левка Лук'яненка
- Вулиця Лікаря Максима Дудченка
- Вулиця Полковника Лазуренка
Провулок Валерія Гасановича Германа-Шахли
- Провулок Олександра Горячевського
Вулиця Визволення
- Вулиця Артема Амеліна
Вулиця Гвардійська
- Вулиця Василя Поліщука
Провулок Микитенка
- Провулок Валерія Боняківського
Провулок Мясоєдова
- Вулиця Ігоря Щербака
Провулок Першотравневий
- Миколаївський узвіз
Вулиця Петрашева
- Вулиця Художника Петрашіва
- Вулиця Петра Петрашіва
Вулиця Повстанська
- Вулиця Василя Стуса
- Вулиця Івана Лютого-Лютенка
Вулиця Рябушанська
- Вулиця Рябухівська
Вулиця Ставицького
- Вулиця Святослава Горбенка
Вулиця Тобілевича
- Вулиця Родини Тобілевичів
- Вулиця Матвія Номиса
"У нас був перелік по вулицям четвертої черги, який склала ще торік робоча група. Це та (група - ред.), діяльність якої призупинили. У новому переліку, який піде на голосування, залишили виключно ті вулиці, які обов'язкові до перейменування згідно із законодавством. Всі інші будуть в "резерві". Резерв — це ті вулиці, які будуть перейменовувати "за необхідності". Наприклад, зявиться у нас в громаді новий "Герой України", чи ще якась необхідність буде", — пояснив заступник директора комунальної організації "Інститут розвитку міста" Олексій Довгаль.
Також із 13 запропонованих пропозицій дев'ять - це ті, які мають лише один безальтернативний варіант для голосування.
За словами регіонального представника Українського інституту нацпам'яті Олега Пустовгара, деякі вулиці, які прибрали з переліку все одно перейменують.
"Після 27 квітня повноваження з перейменування перейдуть до ОВА. І такі вулиці як Макаренка, наприклад, все одно перейменують. Бо, якщо людина була працівником НКВС, закон зобов'язує перейменувати ці вулиці", — пояснив Олег Пустовгар.
Що відомо про перейменування топонімів у Полтавській міськраді
Питання щодо перейменування вулиць у міськраді почали розглядати від червня 2022-го. А приймати пропозиції щодо зміни назв – через два місяці.
16 грудня 2022-го завершили голосування щодо перейменування топонімів першої черги. Змінили назви для майже сотні вулиць другої черги 19 травня 2023-го.
А 23 жовтня 2023-го завершили збір пропозицій щодо перейменування вулиць четвертої черги.
26 січня 2024-го у Полтаві перейменували вулиці третьої черги. Це понад 60 вулиць та провулків.
Загалом у Полтавській громаді планують перейменувати близько п’яти сотень вулиць.
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