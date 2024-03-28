У Полтавській громаді 8 квітня планують розпочати онлайн-голосування за перейменування вулиць четвертої черги.

Про це стало відомо із оприлюдненого проєкту рішення на сайті міськради.

Перелік топонімів, які планують перейменувати у громаді, скоротили із 47 до 25. Торік у вересні робоча група склала перелік вулиць і провулків, які увійшли до четвертої черги. У Полтаві їх було понад 30. Нині лише 13.

Перелік вулиць, які перейменовують:

Вулиця 8 Березня

Вулиця Руслана Онікієнка

Вулиця 9 Травня

Вулиця Левка Лук'яненка

Вулиця Лікаря Максима Дудченка

Вулиця Полковника Лазуренка

Провулок Валерія Гасановича Германа-Шахли

Провулок Олександра Горячевського

Вулиця Визволення

Вулиця Артема Амеліна

Вулиця Гвардійська

Вулиця Василя Поліщука

Провулок Микитенка

Провулок Валерія Боняківського

Провулок Мясоєдова

Вулиця Ігоря Щербака

Провулок Першотравневий

Миколаївський узвіз

Вулиця Петрашева

Вулиця Художника Петрашіва

Вулиця Петра Петрашіва

Вулиця Повстанська

Вулиця Василя Стуса

Вулиця Івана Лютого-Лютенка

Вулиця Рябушанська

Вулиця Рябухівська

Вулиця Ставицького

Вулиця Святослава Горбенка

Вулиця Тобілевича

Вулиця Родини Тобілевичів

Вулиця Матвія Номиса

"У нас був перелік по вулицям четвертої черги, який склала ще торік робоча група. Це та (група - ред.), діяльність якої призупинили. У новому переліку, який піде на голосування, залишили виключно ті вулиці, які обов'язкові до перейменування згідно із законодавством. Всі інші будуть в "резерві". Резерв — це ті вулиці, які будуть перейменовувати "за необхідності". Наприклад, зявиться у нас в громаді новий "Герой України", чи ще якась необхідність буде", — пояснив заступник директора комунальної організації "Інститут розвитку міста" Олексій Довгаль.

Також із 13 запропонованих пропозицій дев'ять - це ті, які мають лише один безальтернативний варіант для голосування.

За словами регіонального представника Українського інституту нацпам'яті Олега Пустовгара, деякі вулиці, які прибрали з переліку все одно перейменують.

"Після 27 квітня повноваження з перейменування перейдуть до ОВА. І такі вулиці як Макаренка, наприклад, все одно перейменують. Бо, якщо людина була працівником НКВС, закон зобов'язує перейменувати ці вулиці", — пояснив Олег Пустовгар.

Що відомо про перейменування топонімів у Полтавській міськраді

Питання щодо перейменування вулиць у міськраді почали розглядати від червня 2022-го. А приймати пропозиції щодо зміни назв – через два місяці.

16 грудня 2022-го завершили голосування щодо перейменування топонімів першої черги. Змінили назви для майже сотні вулиць другої черги 19 травня 2023-го.

А 23 жовтня 2023-го завершили збір пропозицій щодо перейменування вулиць четвертої черги.

26 січня 2024-го у Полтаві перейменували вулиці третьої черги. Це понад 60 вулиць та провулків.

Загалом у Полтавській громаді планують перейменувати близько п’яти сотень вулиць.

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