В Луцьктепло попередили про перебої із гарячим водопостачанням

У зв'язку із завершенням опалювального сезону в обласному центрі Волині можливі тимчасові перебої із гарячим водопостачанням.

Це пов'язано із процесом переведення котелень міста на літній режим роботи, повідомили у комунальному підприємстві "Луцьктепло". Процес стартував з 09:00 28 березня.

"На котельнях підприємства здійснюються заходи щодо переходу на літній режим роботи. А це повна зупинка працюючих котлів та насосів, з’єднання мереж котелень, які в літній період працюють в парі, налаштування гідравлічного режиму роботи теплових мереж, розпал літніх котлів та ввімкнення літнього насосного обладнання", — зазначили комунальники.

Подачу гарячої води для усіх споживачів Луцька обіцяють відновити впродовж дня.

Довідково: опалювальний сезон 2023/2024 розпочався торік 18 жовтня. Луцьктепло подає тепло у 758 будинків і обслуговує 55 тисяч абонентів.

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