Мукачівська міська рада виділила 40 мільйонів гривень на підтримку захисників та обороноздатності країни. Відповідне рішення ухвалили 28 березня на сесії міськради.

Про це повідомив мер міста Андрій Балога у Telegram.

"Мукачево продовжує виділяти гроші на підтримку захисників та на заходи у сфері обороноздатності та безпеки країни. Сьогодні на сесії разом з депутатським корпусом спрямували для цього ще 40 мільйонів", — написав Андрій Балога.

Гроші, зокрема, спрямують:

8 мільйонів для 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади;

15 мільйонів для 3-ї окремої штурмової бригади ;

17 мільйонів для потреби оборони, у тому числі будівництва фортифікаційних споруд.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну громада Мукачева вже виділила 1,2 мільярда гривень.

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