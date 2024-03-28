Вчора, 27 березня, між 21:30 та 22:30, на дорозі "Львів-Самбір-Ужгород" між містом Рудки та селом Вістовичі Самбірського району водій автівки наїхав на 81-річного чоловіка. Правоохоронці розшукують водія.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.
"Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на 81-річного місцевого мешканця та поїхав з місця події", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП пішохід отримав травми. Він помер у лікарні.
Правоохоронці розшукують водія автомобіля. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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