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Правоохоронці Львівщини розшукують водія, який наїхав на 81-річного чоловіка: пішохід помер у лікарні
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Правоохоронці Львівщини розшукують водія, який наїхав на 81-річного чоловіка: пішохід помер у лікарні

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ДТП у Самбірському районі, 27 березня 2024
ДТП у Самбірському районі, 27 березня 2024. Пресслужба поліції Львівської області

Вчора, 27 березня, між 21:30 та 22:30, на дорозі "Львів-Самбір-Ужгород" між містом Рудки та селом Вістовичі Самбірського району водій автівки наїхав на 81-річного чоловіка. Правоохоронці розшукують водія.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

"Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на 81-річного місцевого мешканця та поїхав з місця події", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП пішохід отримав травми. Він помер у лікарні.

Правоохоронці розшукують водія автомобіля. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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