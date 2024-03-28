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Троє людей отримали травми унаслідок аварії у Миргороді на Полтавщині: що сталося
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Троє людей отримали травми унаслідок аварії у Миргороді на Полтавщині: що сталося

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У Миргороді мотоцикл наїхав на жінку
Мотоцикл, на якому збили жінку у Миргороді 27 березня 2024-го року. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

У Миргороді хлопець на мотоциклі наїхав на жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Унаслідок аварії травми отримали водій, його пасажирка та пішохідка. Вони перебувають у лікарні у тяжкому та задовільному станах.

Аварія на вулиці Гоголя сталася близько 18:00 27 березня. 19-річний мотоцикліст з Миргородського району наїхав на місцеву 75-річну жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Про це Суспільному розповіла речниця Миргородського райвідділу поліції Вікторія Москаленко.

Троє людей отримали травми унаслідок аварії у Миргороді на Полтавщині: що сталося
Місце зіткнення. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Унаслідок зіткнення водій, його 16-річна пасажирка та пішохідна отримали травми. Їх госпіталізували до місцевої лікарні. Як повідомив Суспільному директор медзакладу Віктор Харченко, жінка, яку збили, перебуває у реанімації у тяжкому стані. А мотоцикліст та його пасажирка — у травматологічному відділенні у задовільному стані.

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною першою статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження". За це передбачено від штрафу до обмеження воліОбмеження волі — це кримінальне покарання, яке полягає у триманні людини у кримінально-виконавчих установах відкритого типу відповідно до її постійного місця проживання без ізоляції від суспільства в умовах здійснення над нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до праці на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортом на такий же термін.

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