Вночі, 28 березня, російські військові атакували місто Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок цього руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки у декількох районах міста, а дві жінки отримали поранення.

Кореспонденти Суспільного Запоріжжя побували на місці події та поспілкувалися з очевидцями.

Тетяна Жаботюк, жителька Запоріжжя, чий будинок пошкоджений внаслідок російської атаки вночі 28 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Тетяна Шабатюк — жителька Запоріжжя. У її будинку після нічної російської атаки дронами сталася пожежа, яку жінці довелося гасити через розбите вікно — двері внаслідок вибуху заклинило:

"Я лежала, не спала, вкрилася двома ковдрами, посипалося скло. Встала, хотіла вийти, немає жодного вікна, двері заклинило, в кухні пожежа, через вікно намагалася тушити пожежу, поки приїдуть рятувальники", — розповіла Тетяна.

Руйнування у приватному секторі одного з районів Запоріжжя внаслідок нічної атаки армії РФ безпілотниками по місту, 28 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Наслідки нічної російської атаки на Запоріжжя, 28 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Уламок, який вдарив по холодильнику, внаслідок російського обстрілу. Запоріжжя, 28 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

У подвір'ї Тетяни — розбита літня кухня, зруйнований сарай, літній душ та туалет. Зараз на їхньому місці — вирва:

"Добре, що ми всі живі. Взагалі-то будівлі майже немає, все пошкоджене, треба тепер ремонтувати. Був сарай і була літня кухня. Там був і посуд, меблі, все було. Нічого тепер немає. Не підлягає ремонту, треба тільки зносити".

Вирва від вибуху на подвір'ї у приватному секторі. Запоріжжя, 28 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Вирва поблизу одного з приватних будинків, утворена внаслідок російської атаки безпілотниками. Запоріжжя, 28 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Пошкоджені будинки внаслідок російського нічного обстрілу Запоріжжя, 28 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Під час російської атаки на місто жінка перебувала вдома сама, на ранок до Тетяни приїхали діти допомагати прибирати уламки:

"Вдома я була одна. Діти приїхали вже, невістка приїхала, допомагають мені. Помічників багато. Треба завали розібрати, в кімнатах вже трішечки поприбирали скло, бо там дуже багато. Ночувати може тут буду, може в дітей. Тримаємося. Важко, звісно, але тримаємося".

Особисті речі, які лежать серед уламків пошкодженого будинку внаслідок російської нічної атаки. Запоріжжя, 28.03.2024 р. Суспільне Запоріжжя

Фотографії серед уламків пошкодженого будинку внаслідок нічного обстрілу армією РФ. Запоріжжя, 28.03.2024 р. Суспільне Запоріжжя

Напівзруйнована будівля у приватному секторі Запоріжжя внаслідок російського обстрілу. Запоріжжя, 28.03.2024 р. Суспільне Запоріжжя

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