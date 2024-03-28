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У Чернігові затримали підозрюваного у наркоторгівлі через "закладки" та помістили його до ізолятора тимчасового тримання
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У Чернігові затримали підозрюваного у наркоторгівлі через "закладки" та помістили його до ізолятора тимчасового тримання

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Наркотики через закладки
Затриманий чоловік за підозрою в наркоторгівлі. Поліція Чернігівської області

Правоохоронці викрили та зупинили дію каналу надходження на Чернігівщину психотропних речовин, які надалі розповсюджувалися уроздріб через "закладки" в Чернігові. Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області на офіційному сайті.

Поліцейські встановили, що 29-річний житель Чернігова налагодив схему постачання на Чернігівщину різних найменувань психотропних речовин. Клієнтів чоловік знаходив за допомогою Telegram-каналу.

Оперативники затримали підозрюваного відразу після отримання ним поштового відправлення з психотропними речовинами. В ході огляду посилки поліцейські виявили 150 грамів кристалоподібної речовини, схожої на солі Альфа-PVP, понад 50 грамів порошку, схожого на амфетамін, та сотню пігулок "екстезі".

Закладка з наркотиками у Чернігові
Фото з місцерозташуванням "закладки". Поліція Чернігівської області

Під час обшуку у помешканні затриманого правоохоронці вилучили низку доказів причетності до протиправної діяльності: електронні ваги, пакувальний і фасувальний матеріал, а також декілька підготовлених до збуту доз Альфа-PVP та "екстезі". Все це направили на експертизу.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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