Прокуратура Гамбурга у Німеччині обвинувачує чотирьох німців та одного громадянина Франції й Швейцарії, що вони порушили санкції Європейського союзу, коли допомогли експортувати газові турбіни Siemens з Гамбурга до Санкт-Петербурга, знаючи, що кінцевий пункт поставки — ТЕС в окупованому Криму.

Про це повідомляє Reuters 27 березня.

Прокуратура Гамбурга наполягає на тому, що вони свідомо надавали підтримку під час організації експорту цих турбін на суму 111 мільйонів євро, знаючи, що кінцевим пунктом призначення є дві електростанції на території окупованого Кримського півострова.

"У рамках цього розслідування прокуратура Гамбурга висунула п'ятьом особам у палаті з економічних злочинів окружного суду Гамбурга обвинувачення в комерційному порушенні заборони на продаж, експорт і постачання, викладеної в Кримському ембарго, а також у пособництві в цьому", — йдеться у повідомленні.

Також за обвинувальним висновком, один із підозрюваних як і раніше продовжує працювати в компанії Siemens.

Що відомо про Siemens у Криму На початку липня 2017 року стало відомо про завезення чотирьох газових турбін Siemens для електростанцій у Криму. ЄС тоді розширив санкції щодо РФ через дану ситуацію. Згодом компанія повідомила, що припинила постачання обладнання компаніям, які підконтрольні російській державі. У 2018 році прокуратура Гамбурга почала розслідування, пов'язане з постачанням турбін до окупованого Криму в обхід санкцій. Тоді у справі фігурували троє працівників Siemens. У травні 2021 року прокуратура АР Крым и г. Севастополя почала розслідувати незаконне постачання в окупований Крим обладнання для водних споруд виробництва європейських компаній “Siemens AG” та “Grundfos AG”, за ч.1 ст. 332-1 КК України. Про факт установки на різних об'єктах в окупованому Криму подсанкціоного європейського обладнання від Siemens повідомляли самі окупанти. У сюжеті російського державного телебачення "Россия-1" продемонстрували згадане обладнання. Крім того, окупаційна влада Криму намагалася забезпечити окупований Крим водою у 2021 році за допомогою європейського обладнання, що потрапило на півострів в обхід санкцій ЄС. Поставлені московською компанією "ВДК Автоматика" (VDK) на Бештерек-Зуйський водозабір насоси вироблені в Данії компанією Grundfos.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook