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Від початку року на Одещині зареєстрували майже 100 скарг щодо порушення мовного закону
закон про мовуРегіони

Від початку року на Одещині зареєстрували майже 100 скарг щодо порушення мовного закону

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В Одеській області від початку року зареєстрували 95 скарг щодо порушення мовного законодавства. 71 звернення надійшло від жителів Одеси.

Про це 27 березня повідомила під час брифінгу в Одеській обласній військовій адміністрації представниця уповноваженого із захисту державної мови Ярослава Вітко-Присяжнюк.

За її словами, найбільше звернень надходить щодо реклами та вивісок — їх було 36. Друге місце посідає сфера обслуговування, це 22 скарги, з яких 15 стосувались безпосередньо мови надання послуг, а інші — інформації про товар. На третьому місці — інтернет-ресурси.

Також вона зазначила, що звернення стосувались порушень у сфері освіти — сім скарг, та у сфері охорони здоровʼя — чотири.

Ярослава Вітко-Присяжнюк повідомила, що за цими зверненнями вже відкрили 39 заходів держконтролю, з яких 37 стосуються Одеси. Вона підкреслила, що Одещина перебуває на другому місці за кількістю звернень громадян до уповноваженого із захисту державної мови.

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