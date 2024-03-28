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Інклюзивність адмінпослуг: ЦНАПи Київщини отримали планшети для обслуговування людей з інвалідністю
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Інклюзивність адмінпослуг: ЦНАПи Київщини отримали планшети для обслуговування людей з інвалідністю

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ЦНАПи Київщини отримали планшети від Франції для обслуговування людей з інвалідністю
Планшети для працівників ЦНАПу в Ірпені, передані французькими партнерами, Київська область, 27 березня 2024 р. Фото: Олександр Маркушин/Telegram

Центри надання адміністративних послуг Київщини отримали для роботи своїх співробітників 222 планшети від французьких партнерів із регіону Іль-де-Франс. Прилади допоможуть якісно надавати адміністративні послуги людям із вадами зору чи слуху.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.

Планшети допоможуть відвідувачам ЦНАПів із порушенням зору та слуху:

  • підключати відеозв'язок із перекладачем жестової мови,
  • збільшувати тексти для кращої видимості,
  • продублювати усну інформацію текстом на екрані.
Інклюзивність адмінпослуг: ЦНАПи Київщини отримали планшети для обслуговування людей з інвалідністю
У Київській ОВА передали 222 планшети від Франції Центрам надання адміністративних послуг, 27 березня 2024 р. Фото: КОВА

У Київській ОВА також обговорили подальший розвиток інклюзивного обслуговування у Центрах надання адміністративних послуг, зокрема, облаштування приміщень з урахуванням потреб людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, особливості обслуговування громадян з порушенням зору та слуху.

Що відомо про роботу ЦНАПів на Київщині

Після деокупації Київської області від військ РФ Центри надання адміністративних послуг почали поступово відновлювати роботу. У травні 2022 року у регіоні працювали 49 таких установ.

Через бойові дії на Київщині повністю були зруйновані 3 ЦНАПи в Бородянській, Іванківській, Бишівській територіальних громадах, ще 5 – частково.

У жовтні 2022 року — завдяки підтримці міжнародних партнерів — у Бородянці почали будівництво нового модульного ЦНАПу. Він почав приймати відвідувачів у березні 2023-го. Подібні проєкти почали реалізувати у Бишівській та Димерській громадах.

На початку 2023 року на Київщині працювали 64 центри надання адміністративних послуг, де для жителів були доступні 546 видів послуг.

Влітку 2023 року в Іванкові відкрили модульний Центр надання адмінпослуг завдяки підтримці Програми розвитку ООН, ЄС, Канади та Міністерства цифрової трансформації України.

Наприкінці 2023 року на Київщині діяли 66 ЦНАПів. А в 2024 році Центри надання адміністративних послуг облаштовані в усіх 69 громадах. Область виконала вимогу закону, забезпечивши всю територію ЦНАПами.

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