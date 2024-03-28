Вночі 28 березня у двох районах Запоріжжя внаслідок атаки російських безпілотників виникли пожежі у приватних будинках. Дві жінки дістали поранень.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
За даними рятувальників, сталося загоряння приватного житлового будинку на площі 50 кв.м:
"Пошкоджені ще 4 сусідні будинки. На місці події постраждала жінка. Після огляду лікарями від госпіталізації відмовилась".
Рятувальники гасять пожежу внаслідок атаки безпілотниками, Запоріжжя, 28 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС у Запорізькій області
В іншому районі Запоріжжя рятувальники ліквідували займання житлового будинку на площі 15 кв.м:
"Ще два сусідніх пошкоджено. Внаслідок атаки травмувалася жінка, яку на місці оглянули лікарі. Від госпіталізації відмовилась".
Наслідки атаки безпілотниками, Запоріжжя, 28 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС у Запорізькій області
Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу.
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