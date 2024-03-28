Під час пожежі на Закарпатті травмувалася 67-річна жінка

Внаслідок пожежі у селі Нижні Ворота Мукачівського району травмувалася 67-річна жінка. Її з опіками госпіталізували до реанімаційного відділення Воловецької центральної лікарні.

Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області.

За інформацією відомства, 27 березня близько 13:30 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у селі Нижні Ворота. Місцеві жителі побачили дим та почули крики 67-річної господарки — вона знаходилася в кімнаті, де виникло загорання.

"Рятувальники винесли жінку на вулицю й передали бригаді екстреної медичної допомоги, після чого травмовану з опіками госпіталізували до реанімаційного відділення Воловецької центральної лікарні", — йдеться у повідомленні.

Пожежу в будинку повністю ліквідувати о 13:50. Полум’я встигло пошкодити частину домашнього майна на площі 15 квадратних метрів. Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення загорання та суму завданих збитків.

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