НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Покровську на Донеччині відкрили бібліохаб для дітей
ДОНБАСбібліотекиКУЛЬТУРАОСВІТАДІТИРегіони

У Покровську на Донеччині відкрили бібліохаб для дітей

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Покровськ, Донеччина, бібліохаб
Бібліохаб у Покровську на Донеччині. Фото: Покровська МВА

У місті Покровськ Донецької області запрацював бібліохаб для дітей. Цьогоріч дитяча бібліотека ім. Олени Пчілки здобула перемогу у конкурсі проєктів й отримала 5 тисяч доларів.

Про це повідомили у Покровській міській військовій адміністрації.

За виграні кошти, як зазначили у МВА, бібліотека закупила близько 300 різножанрових примірників та облаштувала бібліотечний простір, поділений на зони. Відтак у бібліотеці:

  • влаштовують руханки,
  • проводять майстер-класи,
  • організовують заняття з арттерапії.

Працівники бібліотеки проводять з дітьми підготовчі заняття до школи, допомагають виконувати домашні завдання, навчають основ комп’ютерної грамотності.

"Прийшовши до бібліотеки діти можуть не лише почитати та навчатись, а й емоційно розвантажитись. Для цього за виграні у проєкті кошти кімнати облаштовано новими та сучасними меблями, іграшками та обладнанням. Тепер скориставшись зручними кріслами та диванами  діти можуть у комфортній атмосфері випити чай, переглянути улюблені кіно чи мультфільми, пограти з товаришами. Також було придбано оргтехніку та матеріали для друку", — розповіла заступниця директора по роботі з дітьми, завідувачка центральної дитячої бібліотеки ім. Олени Пчілки Олена Нєвєрова.

Станом на сьогодні бібліотека до бібліотеки приходять читачі віком від 5 до 80 років, зазначили у закладі.

Читати ще
"Підлітки — активні". Як молодіжні організації Покровська допомагають ЗСУ Читати ще "Підлітки — активні". Як молодіжні організації Покровська допомагають ЗСУ
Для дітей та хворих: яку допомогу можуть отримати жителі Покровська на Донеччині Читати ще Для дітей та хворих: яку допомогу можуть отримати жителі Покровська на Донеччині
"Постійно обстріли". На Донеччині у Покровську та громаді встановлюють бетонні укриття: скільки буде та чим облаштовані Читати ще "Постійно обстріли". На Донеччині у Покровську та громаді встановлюють бетонні укриття: скільки буде та чим облаштовані
"Закінчуємо роботи — наступне влучання". За один тиждень у Покровську пошкоджені обстрілами 50 будинків: як відновлюють Читати ще "Закінчуємо роботи — наступне влучання". За один тиждень у Покровську пошкоджені обстрілами 50 будинків: як відновлюють

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Українські військові 22 ОМБр
На Авдіївському напрямку війська РФ намагається захопити Семенівку: заступник командира 3-ї штурмової бригади
виступи творчі колективи репетиції Покровськ Донецька область
"Даруємо людям емоцію". Як творчі колективи Покровська на Донеччині влаштовують концерти між обстрілами з боку РФ
Ощадбанк, мобільне відділення, Донеччина
На Донеччині відкрили оновлене мобільне відділення "Ощадбанку": які послуги надають
Донеччина, наслідки обстрілів 27 березня 2024 року
Вночі військові РФ обстріляли Гірник на Донеччині та зруйнували гімназію, а у Костянтинівці пошкодили електромережі
На початок