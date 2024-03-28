У Покровську на Донеччині відкрили бібліохаб для дітей

У місті Покровськ Донецької області запрацював бібліохаб для дітей. Цьогоріч дитяча бібліотека ім. Олени Пчілки здобула перемогу у конкурсі проєктів й отримала 5 тисяч доларів.

Про це повідомили у Покровській міській військовій адміністрації.

За виграні кошти, як зазначили у МВА, бібліотека закупила близько 300 різножанрових примірників та облаштувала бібліотечний простір, поділений на зони. Відтак у бібліотеці:

влаштовують руханки,

проводять майстер-класи,

організовують заняття з арттерапії.

Працівники бібліотеки проводять з дітьми підготовчі заняття до школи, допомагають виконувати домашні завдання, навчають основ комп’ютерної грамотності.

"Прийшовши до бібліотеки діти можуть не лише почитати та навчатись, а й емоційно розвантажитись. Для цього за виграні у проєкті кошти кімнати облаштовано новими та сучасними меблями, іграшками та обладнанням. Тепер скориставшись зручними кріслами та диванами діти можуть у комфортній атмосфері випити чай, переглянути улюблені кіно чи мультфільми, пограти з товаришами. Також було придбано оргтехніку та матеріали для друку", — розповіла заступниця директора по роботі з дітьми, завідувачка центральної дитячої бібліотеки ім. Олени Пчілки Олена Нєвєрова.

Станом на сьогодні бібліотека до бібліотеки приходять читачі віком від 5 до 80 років, зазначили у закладі.

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