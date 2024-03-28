На Львівщині мотоцикл зіткнувся з автівкою: мотоцикліст загинув

Вчора, 27 березня, близько 17:20 у селищі Рудне Львівського району мотоцикл зіткнувся з автомобілем. Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.
За даними правоохоронців, у селищі Рудне автомобіль "Audi E-Tron", яким керував 18-річний львів’янин, зіткнувся із мотоциклом "Honda". За кермом був 20-річний місцевий мешканець.
Від отриманих травм водій мотоцикла загинув на місці події. Правоохоронці з'ясовують обставини події.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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