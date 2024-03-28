Завдали збитків на понад мільйон гривень: підозрюють підприємця й підрядника

На Тернопільщині слідчі повідомили про підозру у службовій недбалості директору товариства та приватному підприємцю. Поліцейські з'ясували, під час ремонту дороги у Заліщиках підрядник та підприємець завдали збитків державі на понад 1203 225 гривень. Про це повідомив речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета.

За його словами, комунальне підприємство Заліщицької міської ради уклало договір з товариством з обмеженою відповідальність та приватним підприємцем про надання послуг. Підрядник — будівельна організація, зареєстрована у Тернопільському районі, — мала ремонтувати дорогу протяжністю 322 метри. Технічний нагляд за якістю виконаних робіт мав здійснювати підприємець з Чортківського району, у якого був наявний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду.

"Замовник перерахував будівельній організації за послуги понад 1,7 млн грн, однак частина виконаних робіт за показниками якості не відповідала будівельним нормам. Директор підрядної організації неналежним чином провів будівельно-ремонтні роботи на об’єкті. Підприємець, який мав здійснювати технічний нагляд, не перевірив їх якість. Загальна сума завданих збитків комунальному підприємству склала понад 1,2 млн гривень", — розповів речник Нацполіції Тернопільщини.

Сергій Крета каже, директору підрядного товариства та підприємцю слідчі оголосили підозру за 2 частиною 367 статті Кримінального кодексу — невиконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки. За передбачене покарання — до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.