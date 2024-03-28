НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Завдали збитків на понад мільйон гривень: підозрюють підприємця й підрядника
КРИМІНАЛРегіони

Завдали збитків на понад мільйон гривень: підозрюють підприємця й підрядника

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Тернопільщині підозрюють підприємця й підрядника
На Тернопільщині підозрюють підприємця й підрядника. Суспільне Тернопіль

На Тернопільщині слідчі повідомили про підозру у службовій недбалості директору товариства та приватному підприємцю. Поліцейські з'ясували, під час ремонту дороги у Заліщиках підрядник та підприємець завдали збитків державі на понад 1203 225 гривень. Про це повідомив речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета.

За його словами, комунальне підприємство Заліщицької міської ради уклало договір з товариством з обмеженою відповідальність та приватним підприємцем про надання послуг. Підрядник — будівельна організація, зареєстрована у Тернопільському районі, — мала ремонтувати дорогу протяжністю 322 метри. Технічний нагляд за якістю виконаних робіт мав здійснювати підприємець з Чортківського району, у якого був наявний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду.

"Замовник перерахував будівельній організації за послуги понад 1,7 млн грн, однак частина виконаних робіт за показниками якості не відповідала будівельним нормам. Директор підрядної організації неналежним чином провів будівельно-ремонтні роботи на об’єкті. Підприємець, який мав здійснювати технічний нагляд, не перевірив їх якість. Загальна сума завданих збитків комунальному підприємству склала понад 1,2 млн гривень", — розповів речник Нацполіції Тернопільщини.

Сергій Крета каже, директору підрядного товариства та підприємцю слідчі оголосили підозру за 2 частиною 367 статті Кримінального кодексу — невиконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки. За передбачене покарання — до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Інженеру з технагляду Перечинської лікарні повідомили про підозру
Збитки під час ремонту лікарні на Закарпатті склали 327 тис. грн: інженеру з технагляду повідомили про підозру
Дніпро, місто
Обстріли Нікопольщини, водогін, погода. Головні новини Дніпра та області 28 березня
Агент РФ, СБУ
У Дніпрі затримали ймовірного агента РФ, який хотів скоригувати ракетний удар по ТЕС та військовому шпиталю
Хабар, довідка ВЛК, затримання
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який пропонував виготовити довідку про непридатність до військової служби
На початок