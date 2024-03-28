У півфіналі: "Черкаські Мавпи-Дніпро" обіграли "Запоріжжя"

У Черкасах баскетбольна команда "Черкаські Мавпи-Дніпро" 27 березня виграла у команди Запоріжжя чвертьфінальну серію плей-оф і першою вийшла до півфіналу Суперліги Favbet.

У другому матчі "Черкаські Мавпи-Дніпро" вдома перемогли з рахунком 82:67. Про це повідомили на офіційному сайті баскетбольної команди.

Перші три чверті на майданчику була рівна боротьба, хоча в другій чверті попереду була команда із Запоріжжя, виграючи максимум +7. У третій чверті лідер змінювався вісім разів, але це завершилося за однакового рахунку 53:53. Вирішальним став початок четвертої чверті – перші п’ять хвилин "Черкаські Мавпи-Дніпро" виграли 18:4, фактично знявши питання про переможця.

Баскетболіст "Черкаських Мавп" під час кидка. "Черкаські Мавпи-Дніпро"

Найрезультативнішим в матчі став Ерік Бун з 23 очками, також відзначився Кирил Марченко в ривку в четвертій чверті – він завершив матч з 19 очками. В Андрія Агафонова 18 очок та 6 підбирань. У Запоріжжя 20 очок та 13 підбирань набрав Максим Нікітін, також до дабл-даблу були близькі Роман Морозов (16 очок та 8 підбирань) і Андрій Хохоник (9 очок, 12 передач).

"Черкаські Мавпи-Дніпро" виграли серію 2:0 і нині чекають свого суперника в півфіналі, яким стане переможець серії "Дніпра" та "Політехніки-Галичини".

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