НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Головні новини Рівного та області 28 березня
НОВИНИРегіони

Головні новини Рівного та області 28 березня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Село Шпанів
Село Шпанів. Суспільне Рівне

Новини та події Рівного та Рівненської області 28 березня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.

Проповз два кілометри з пораненими ногами: історія бійця Євгенія Козярчука з Рівного

Рівнянин Євгеній Козярчук з турнікетами на ногах повз до позицій побратимів два кілометри. Нині він служить у Рівненському об'єднаному міському ТЦК та СП. Після ампутації ноги військовий не зміг повернутися на фронт.

Яким може бути квітень на Рівненщині: синоптики вивели кліматичні дані за всю історію спостережень

Середньомісячна температура квітня на Рівненщині з 1945 року — 9° тепла. Кліматичні характеристики другого місяця весни за всю історію офіційних спостережень вивели в обласному центрі з гідрометеорології.

Отримані дані оприлюднили у Facebook 27 березня. До них додали й орієнтовний прогноз на квітень 2024 року для Рівненщини від Українського гідрометцентру.

Коротку кліматичну характеристику квітня вивели на основі аналізу спостережень за минулі 79 років на трьох метеостанціях області — Дубно, Сарни і Рівне.

Згідно з цими даними, у квітні на Рівненщині:

  • середньомісячна температура — 9° тепла;
  • абсолютний максимум температури — 31° тепла;
  • абсолютний мінімум температури – 10-12° морозу;
  • середня місячна кількість опадів — 36-38 мм.

Також рівненські синоптики оприлюднили короткий прогноз на квітень 2024 року для Рівненщини від Українського гідрометцентру:

  • середня місячна температура передбачається 9,5° тепла, що на 0,5° вище кліматичної норми;
  • місячна кількість опадів очікується 37 мм, що в межах норми.

Прогноз погоди на 29 березня

На Рівненщині 29 березня, за прогнозами обласного центру з гідрометеорології, очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вранці — значний дощ, вдень — невеликий короткочасний дощ. Вітер — західний, 7-12 м/с, пориви — 15-20 м/с.

Температура в області: вночі — 3-8° тепла, вдень — 12-17 тепла. Температура у Рівному: вночі — 5-7° тепла, вдень — 14-16° тепла.

В'їхав у відбійник: на Рівненщині внаслідок ДТП загинув житель Львівщини

На Рівненщині уночі 28 березня сталася ДТП на трасі Київ — Чоп. За даними правоохоронців, житель Львівщини в'їхав у відбійник, від отриманих травм він загинув.

Про це повідомила пресофіцерка поліції в області Анна Цап.

За її словами, аварія сталася близько 02:20 неподалік села Самостріли Великомежиріцької громади:

"Слідчий встановив, що водій автомобіля Audi А6, 45-річний житель Львівської області, не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням та протаранив відбійник. Унаслідок ДТП водій легковика отримав травми несумісні з життям".

Вона додала, що 45-річний пасажир, уродженець Львівщини, отримав незначні травми.

Обставини смертельної ДТП встановлюють правоохоронці.

Клунок "на смерть": 84-річна жителька Рівненщини розказала, як готується до свого похорону

Парасковія Котяш — 84-річна жителька села Залужжя, що на Рівненщині. Вона понад десять років готується до власного похорону та називає смерть "домом".

Вона розповіла Суспільному, як готується до смерті.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Засідання депутатів Черкаської міськради 28 березня 2024 року
На пішохідному переході біля Палацу молоді у Черкасах встановлять світлофор: рішення депутатів
Баскетболіст "Черкаських Мавп" з мʼячем
У півфіналі: "Черкаські Мавпи-Дніпро" обіграли "Запоріжжя"
Набережна, Дніпро
Загиблий і поранена внаслідок артобстрілу, викриття псевдоволонтерки. Головні новини Дніпра та області 27 березня
Поліція в Черкасах фіксує швидкісний режим
Працює TruCAM: у Черкасах почали вимірювати швидкість руху на вулиці Чигиринська
На початок