Головні новини Рівного та області 28 березня

Яким може бути квітень на Рівненщині: синоптики вивели кліматичні дані за всю історію спостережень

Середньомісячна температура квітня на Рівненщині з 1945 року — 9° тепла. Кліматичні характеристики другого місяця весни за всю історію офіційних спостережень вивели в обласному центрі з гідрометеорології.

Отримані дані оприлюднили у Facebook 27 березня. До них додали й орієнтовний прогноз на квітень 2024 року для Рівненщини від Українського гідрометцентру.

Коротку кліматичну характеристику квітня вивели на основі аналізу спостережень за минулі 79 років на трьох метеостанціях області — Дубно, Сарни і Рівне.

Згідно з цими даними, у квітні на Рівненщині:

середньомісячна температура — 9° тепла;

абсолютний максимум температури — 31° тепла;

абсолютний мінімум температури – 10-12° морозу;

середня місячна кількість опадів — 36-38 мм.

Також рівненські синоптики оприлюднили короткий прогноз на квітень 2024 року для Рівненщини від Українського гідрометцентру: