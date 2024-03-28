Головні новини Рівного та області 28 березня

Новини та події Рівного та Рівненської області 28 березня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
Проповз два кілометри з пораненими ногами: історія бійця Євгенія Козярчука з Рівного
Рівнянин Євгеній Козярчук з турнікетами на ногах повз до позицій побратимів два кілометри. Нині він служить у Рівненському об'єднаному міському ТЦК та СП. Після ампутації ноги військовий не зміг повернутися на фронт.
Яким може бути квітень на Рівненщині: синоптики вивели кліматичні дані за всю історію спостережень
Середньомісячна температура квітня на Рівненщині з 1945 року — 9° тепла. Кліматичні характеристики другого місяця весни за всю історію офіційних спостережень вивели в обласному центрі з гідрометеорології.
Отримані дані оприлюднили у Facebook 27 березня. До них додали й орієнтовний прогноз на квітень 2024 року для Рівненщини від Українського гідрометцентру.
Коротку кліматичну характеристику квітня вивели на основі аналізу спостережень за минулі 79 років на трьох метеостанціях області — Дубно, Сарни і Рівне.
Згідно з цими даними, у квітні на Рівненщині:
- середньомісячна температура — 9° тепла;
- абсолютний максимум температури — 31° тепла;
- абсолютний мінімум температури – 10-12° морозу;
- середня місячна кількість опадів — 36-38 мм.
Також рівненські синоптики оприлюднили короткий прогноз на квітень 2024 року для Рівненщини від Українського гідрометцентру:
- середня місячна температура передбачається 9,5° тепла, що на 0,5° вище кліматичної норми;
- місячна кількість опадів очікується 37 мм, що в межах норми.
Прогноз погоди на 29 березня
На Рівненщині 29 березня, за прогнозами обласного центру з гідрометеорології, очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вранці — значний дощ, вдень — невеликий короткочасний дощ. Вітер — західний, 7-12 м/с, пориви — 15-20 м/с.
Температура в області: вночі — 3-8° тепла, вдень — 12-17 тепла. Температура у Рівному: вночі — 5-7° тепла, вдень — 14-16° тепла.
В'їхав у відбійник: на Рівненщині внаслідок ДТП загинув житель Львівщини
На Рівненщині уночі 28 березня сталася ДТП на трасі Київ — Чоп. За даними правоохоронців, житель Львівщини в'їхав у відбійник, від отриманих травм він загинув.
Про це повідомила пресофіцерка поліції в області Анна Цап.
За її словами, аварія сталася близько 02:20 неподалік села Самостріли Великомежиріцької громади:
"Слідчий встановив, що водій автомобіля Audi А6, 45-річний житель Львівської області, не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням та протаранив відбійник. Унаслідок ДТП водій легковика отримав травми несумісні з життям".
Вона додала, що 45-річний пасажир, уродженець Львівщини, отримав незначні травми.
Обставини смертельної ДТП встановлюють правоохоронці.
Клунок "на смерть": 84-річна жителька Рівненщини розказала, як готується до свого похорону
Парасковія Котяш — 84-річна жителька села Залужжя, що на Рівненщині. Вона понад десять років готується до власного похорону та називає смерть "домом".
Вона розповіла Суспільному, як готується до смерті.