У Бердичівському районі у комунальну власність Ружинської громади повернули греблю вартістю понад 800 тисяч гривень. Гідроспоруда, розташована на ставку, з 2020 року перебувала у приватній власності місцевого жителя.

Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, державну реєстрацію права власності на греблю, розташовану на земельній ділянці водного фонду комунальної власності площею майже 4 гектари за межами села Городоцьке, скасували за позовом Бердичівської окружної прокуратури.

"Прокурори встановили, що приватизація такої греблі була протиправна. Бо згідно із земельним та водним законодавствами розташовані на водоймах греблі також належать до земель водного фонду комунальної власності. А відтак передача споруд, як і водойм із прибережними смугами у приватну власність заборонена", — сказала Тетяна Гоша.

Окрім того, гребля у цій громаді є частиною автомобільної дороги місцевого значення, що також унеможливлює будь-яку приватизацію.

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