НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Житомирщині у власність громади повернули греблю вартістю понад 800 тисяч гривень
ІНФРАСТРУКТУРАПРОКУРАТУРАЗАКОНРегіони

На Житомирщині у власність громади повернули греблю вартістю понад 800 тисяч гривень

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Бердичівському районі у комунальну власність Ружинської громади повернули греблю вартістю понад 800 тисяч гривень. Гідроспоруда, розташована на ставку, з 2020 року перебувала у приватній власності місцевого жителя.

Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, державну реєстрацію права власності на греблю, розташовану на земельній ділянці водного фонду комунальної власності площею майже 4 гектари за межами села Городоцьке, скасували за позовом Бердичівської окружної прокуратури.

"Прокурори встановили, що приватизація такої греблі була протиправна. Бо згідно із земельним та водним законодавствами розташовані на водоймах греблі також належать до земель водного фонду комунальної власності. А відтак передача споруд, як і водойм із прибережними смугами у приватну власність заборонена", — сказала Тетяна Гоша.

Окрім того, гребля у цій громаді є частиною автомобільної дороги місцевого значення, що також унеможливлює будь-яку приватизацію.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Ботанічний сад
За які кошти утримується Ботанічний сад у Житомирі та чи буде відкритий постійно — відповідь на запит Суспільного
Ощадбанк, мобільне відділення, Донеччина
На Донеччині відкрили оновлене мобільне відділення "Ощадбанку": які послуги надають
Засідання депутатів Черкаської міськради 28 березня 2024 року
На пішохідному переході біля Палацу молоді у Черкасах встановлять світлофор: рішення депутатів
Херсон, обстріли РФ, державний університет
Діра в стіні будівлі, зруйновані три аудиторії. Російська армія завдала удару по університету Херсона
На початок