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Офіс у Донецьку, BMW, 80 000 доларів готівкою, квартира міськради: декларація керівника ЦНАПу в Чернігові Юрія Балєва
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Офіс у Донецьку, BMW, 80 000 доларів готівкою, квартира міськради: декларація керівника ЦНАПу в Чернігові Юрія Балєва

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Декларація начальника ЦНАП у Чернігові
Колаж з доларами, авто житлом з декларації Юрія Балєва. Суспільне Чернігів

Начальник міського управління адміністративних послуг (ЦНАПу) в Чернігові Юрій Балєв вказав у своїй декларації, що він разом зі своєю родиною володіє офісом, машиномісцем та іншою будівлею в Донецьку, земельними ділянками, автомобілем BMW, а також вказав рівень доходів та заощаджень.

Про це йдеться у його декларації за 2023 рік в єдиному державному реєстрі декларацій, яку він подав 15 березня 2024 року. Більше про деклароване майно та гроші Юрія Балєва — читайте далі.

Земельні ділянки, нерухомість та автомобіль

Дружина Анжеліна Балєва володіє у Донецьку офісом на 155,80 м2, машиномісцем на 13 м2 та будівлею на 682,30 м2. У Вознесенському на Чернігівщині вона володіє земельною ділянкою на 900 м2.

Також у декларації вказана квартира на 130 м2, яка у власності Чернігівської міськради, але нею користуються подружжя з дочкою.

Особисто Балєв володіє двома земельними ділянками у Снов'янці на 2 800 та 1 200 м2.

Дружина також володіє автомобілем BMW 528l 2011 року випуску.

Доходи та заощадження

За основним місцем роботи в управлінні Балєв за рік заробив — 450 327 гривень. Також отримав 256 118 гривень пенсії та 21 835 гривень пільги.

Готівкою Балєв тримає 80 000 доларів США, а його дружина 13 000 доларів США.

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