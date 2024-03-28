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В окупованому Севастополі вантажівка в'їхала в житловий будинок
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В окупованому Севастополі вантажівка в'їхала в житловий будинок

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КАМАЗ в'їхав у житловий будинок в окупованому Севастополі
КАМАЗ в'їхав у житловий будинок в окупованому Севастополі. Фото: Telegram/окупаційне МВС Севастополя

У мікрорайоні Любимівка на півночі окупованого Севастополя ввечері 27 березня водій автомобіля КАМАЗ в'їхав у житловий будинок. Ніхто не постраждав.

Про це повідомляє окупаційне МВС Севастополя.

Інцидент стався о 20:20 за місцевим часом. 51-річний водій КАМАЗу із причепом не вибрав безпечної швидкості руху, втратив контроль над керуванням та наїхав на паркан і світлову опору, далі продовжив рух за інерцією та в'їхав у житловий будинок 128 на вулиці Федорівській, після чого перекинувся.

"Унаслідок ДТП 51-річний водій вантажівки не постраждав. Ознак сп'яніння у водія не встановлено", — йдеться у повідомленні.

Через окупацію півострова редакція Суспільне Крим не має доступу до перевірки цих даних на достовірність.

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