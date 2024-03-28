В'їхав у відбійник: на Рівненщині внаслідок ДТП загинув житель Львівщини

На Рівненщині уночі 28 березня сталася ДТП на трасі Київ — Чоп. За даними правоохоронців, житель Львівщини в'їхав у відбійник, від отриманих травм він загинув.
Про це повідомила пресофіцерка поліції в області Анна Цап.
За її словами, аварія сталася близько 02:20 неподалік села Самостріли Великомежиріцької громади:
"Слідчий встановив, що водій автомобіля Audi А6, 45-річний житель Львівської області, не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням та протаранив відбійник. Унаслідок ДТП водій легковика отримав травми несумісні з життям".
Вона додала, що 45-річний пасажир, уродженець Львівщини, отримав незначні травми.
Обставини смертельної ДТП встановлюють правоохоронці.
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