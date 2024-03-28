На Миколаївщині з багнюки витягли автомобіль швидкої медичної допомоги

Миколаївські рятувальники вночі 28 березня залучалися для допомоги автомобілю медиків, який застряг у багнюці.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області.
"На Миколаївщині за межами села Новоолександрівка Братської громади Вознесенського району вночі 28 березня рятувальники допомогли бригаді швидкої допомоги", — йдеться в повідомленні.
Автомобіль прямував на виклик до пацієнта та застряг в багнюці на розмитій ділянці ґрунтової дороги.
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