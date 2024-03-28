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В Луцькому районі водолази знайшли тіло чоловіка
ДСНСРегіони

В Луцькому районі водолази знайшли тіло чоловіка

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На річці Стир поблизу села Дубище Луцького району водолази аварійно-рятувального загону знайшли тіло чоловіка.

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області, пошукові роботи проводили спільно із правоохоронцями. 27 березня, перед тим як знайти тіло, водолази обстежили 35 кілометрів прибережної смуги та понад 3000 метрів квадратних дна річки.

У коментарі Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич розповіла, що тіло чоловіка доправили на судово-медичну експертизу. Його особу встановлюють.

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