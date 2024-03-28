У Києві провели невідкладне засідання Ради оборони міста щодо посилення заходів безпеки. Серед іншого ухвалили рішення забезпечити доступ містян до укриттів і підготувати "пункти незламності".

Про це повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, приводом для скликання засідання Ради оборони Києва стали останні заяви керівників Росії щодо намірів посилити ракетні обстріли України і Києва зокрема.

"Це підтверджується останніми ракетними ударами із застосуванням озброєння з найкоротшим часом прильоту", — зазначив Сергій Попко. Крім того, не відкидають ймовірність спроб проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп до Києва, залучення агентів спецслужб та інших елементів для дестабілізації ситуації.

У цьому зв'язку Рада оборони Києва вирішила:

невідкладно опрацювати питання щодо проведення в Києві заходів, які передбачають залучення чисельної кількості людей;

переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності столиці, зокрема, питання роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів;

усім силовим та військовим структурам Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці;

усім відповідальним структурам та балансоутримувачам споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність "пунктів незламності" до використання.

У КМВА також пообіцяли моніторити соцмережі щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці.

Начальник КМВА Сергій Попко запевнив, що влада вживає превентивних заходів, аби Київ та його мешканці були надійно захищені. Водночас містяни мають дотримуватись правил безпеки і не ігнорувати повітряні тривоги.