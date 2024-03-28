На Закарпатті поліцейські вилучили вантажівку з нелегальною деревиною

На Закарпатті у селищі Дубове Тячівського району поліцейські вилучили вантажівку з нелегальною деревиною.

Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан.

За її словами, у вівторок, 26 березня, у селищі Дубове правоохоронці зупинили для перевірки вантажний автомобіль, яким перевозили 82 стовбури породи "Ялина".

"У ході огляду та перевірки наданих водієм документів поліцейські виявили суттєві розбіжності між відомостями, вказаними у товаротранспортній накладній та фактичними даними. Йдеться про кількість лісопродукції", — розповіла речниця.

У селі Дубове Тячівського району вилучили вантажівку з нелегальною деревиною. Фото: Нацполіція у Закарпатській області

Деревину та вантажівку слідчі вилучили. За фактом незаконного перевезення чи збуту лісу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 КК України. Санкція статті передбачає штраф або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

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