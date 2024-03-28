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Засудили уродженку Росії, яка у Глобиному на Полтавщині викинула немовля на смітник
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Засудили уродженку Росії, яка у Глобиному на Полтавщині викинула немовля на смітник

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Засудили жінку, яка викинула немовля на смітник у глобиному
Немовля, яке знайшли на смітнику у Глобиному. Фото: Facebook А. Нєбитов/ ГУ НП у Полтавській області

Жінці, яка восени 2023-го року викинула своє немовля на сміттєзвалище у місті Глобине Полтавської області, оголосили вирок. Вона визнала свою вину. Також відомо, що обвинувачена є уродженкою колишньої Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки.

Жінці, яка викинула свого новонародженого сина на смітник у місті Глобине, місцевий суд оголосив вирок 25 березня 2024-го року. Про це Суспільному стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень. Згідно з документом, жінці присудили обмеження волі на 5 років. Від відбування покарання її звільнили з іспитовим строком на 3 роки. До набрання вироку законної сили вона має залишатися під цілодобовим домашнім арештом, який їй обрали як запобіжний захід.

Згідно з висновком судово-психологічної експертизи, жінка має, зокрема, низьку самооцінку, пасивну життєву позицію, неініціативність, невпевненість у собі, невміння захищати свої інтереси. Обвинувачена під час і після пологів перебувала у стані психічної напруженості. Однак, психічних захворювань не мала і могла повністю усвідомлювати свої дії.

Що відомо про немовля, яке викинули на смітник

З вироку відомо, що жінка має на утриманні чотирьох малолітніх дітей. Свою вагітність вона приховувала та не ставала на облік у лікарні. Близько опівночі 19 листопада 2023-го року вона вдома народила сина. Того ж дня по обіді віднесла дитину на смітник у Глобиному та залишила. Немовля знайшли місцеві, його передали до лікарні у стані середньої тяжкості. Попередній діагноз – холодовий стрес, гіперглікеміяГіпоглікемія — стан, який виникає при зниженні рівня глюкози в крові нижче 3,2 ммоль/л, дихальна недостатність першого ступеню, ризик розвитку внутрішньоутробної інфекції.

Дитини перебувала під наглядом лікарів Кременчуцького перинатального центру. Наприкінці 2023-го року хлопчика перевели до Кременчуцької дитячої лікарні та готували документи для переведення в іншу установу. Яку саме, не розголошували.

За замах на умисне вбивство своєї новонародженої дитини жительці Глобиного загрожувало позбавлення волі на строк до 5 років.

Після цього випадку в області почали відкривати "Вікна життя", куди породіллі можуть анонімно без притягнення до кримінальної відповідальності віддати немовля.

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