У Запоріжжі внаслідок нічної БПЛА-атаки знеструмлено 37 споживачів у приватному секторі.
Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".
"Наші бригади вже на місці, щойно буде отримано дозвіл від працівників ДСНС, аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться", — йдеться в повідомленні.
Пошкодження не критичні, до 17:00 енергетики планують полагодити і відновити електропостачання, додали в "Запоріжжяобленерго".
Раніше Суспільне повідомляло, що вночі, 28 березня, Запоріжжя атакували російські БПЛА. Руйнувань зазнали приватні будинки у трьох районах міста. Дві людини дістали поранень.
Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber