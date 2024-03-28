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Українське Дунайське пароплавство побудувало третю SLG–баржу, що може перевозити понад 2000 тонн вантажів
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Українське Дунайське пароплавство побудувало третю SLG–баржу, що може перевозити понад 2000 тонн вантажів

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Третя SLG–баржа, яку побудували в УДП
Третя SLG–баржа, яку побудували в Українському Дунайському пароплавстві. Фото: Олександр Кубраков/ Facebook

Українське Дунайське пароплавство побудувало і спустило на воду третю SLG–баржу, яка, як і дві попередні, здатна перевозити до 2,2 тисячі тонн вантажів.

Про це 27 березня повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Судна цієї серії створюються без залучення сторонніх коштів. За словами міністра, собівартість виробництва барж SLG нижча, ніж будівництво нового судна. Також це дозволяє створити 100 додаткових робочих місць та можливість підвищити потужність самого підприємства.

"Технологічно це відбувається завдяки конверсіїПеретворення, обмін, заміна. двох ліхтерів (маленьких самохідних суден) через вставку, що вирізається із третього ліхтера. Таким чином УДП розширює вантажність користуючись старим флотом, використання якого стало економічно недоцільним", — йдеться у повідомленні.

Українське Дунайське пароплавство побудувало третю SLG–баржу, що може перевозити понад 2 000 тонн вантажів
Третя SLG–баржа, яку побудували в Українському Дунайському пароплавстві. Фото: Олександр Кубраков/ Facebook

Першу таку баржу спустили на воду в кінці 2023 року. Другу побудували та спустили у лютому.

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