У Національному музеї історії України в Києві представили унікальну пам'ятку доби Русі — кам'яну плиту з зображенням "Святого воїна". Артефакт намагались незаконно продати, але правоохоронці повернули його державі.

Про це йдеться у дописі Facebook Національного музею історії України.

Кам'яна плита вагою близько 60 кг в давнину прикрашала фасад невідомої білокам'яної церкви Галицько-Волинської землі у другій половині 12 – першій половині 13 століття. Давньоруські майстри вирізьбили на ній образ святого Дмитра Солунського.

Барельєф із зображенням "Святого воїна" в Національному музеї історії України, Київ, 27 березня 2024 р. Фото: Національний музей історії України/Facebook

Реліквія потрапила до "чорних археологів", які намагалися продати її на інтернет-аукціоні за 210 тис. грн. Там плиту побачили музейники, відстеження пам'ятки тривало 2 роки.

Завдяки зусиллям правоохоронців і прокурорів унікальну археологічну знахідку повернули державі. Плиту зі "Святим воїном" вилучили під час обшуків, визнали речовим доказом і заарештували за рішенням суду. Тепер про збереження знахідки піклуватимуться музейники.

Барельєф із зображенням "Святого воїна" в Національному музеї історії України, Київ, 27 березня 2024 р. Фото: Національний музей історії України/Facebook

"Ця плита — пам'ятка мистецтва", — зазначив гендиректор Національного музею історії України Федір Андрощук. За його словами, святий Дмитро шанувався тільки в Греції, Болгарії і на Русі. Плита з його образом була виготовлена на місці, але в романських традиціях, що свідчить про адаптацію культурних західних впливів. Елементи костюма, зброї — важливе джерело інформації про культуру і військову справу того часу.

Генпрокурор Андрій Костін зазначив, що за останні три роки Національна поліція та СБУ під процесуальним керівництвом органів прокуратури розслідували понад 300 злочинів щодо викрадення, незаконної торгівлі і контрабанди пам'яток.