Сімсот шістдесят четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Під час нічної атаки росіяни хотіли вдарити по обʼєкту енергосистеми Одещини — Гуменюк

Під час нічної атаки росіяни намагались поцілити по обʼєкту енергосистеми Одещини, повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк. За її словами, вони спрямували туди два дрони, які збили сили ППО.

Також вона розповіла, що наслідки від попередньої атаки, коли росіяни випустили ракети Х-22, уточнюються, проте зауважила, що під час неї намагались вдарити по півдню Одещини.