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Сімсот шістдесят четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Сімсот шістдесят четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області

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Українській військовий стріляє зі зброї, 2024 рік
Українській військовий стріляє зі зброї, 2024 рік. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони, Latii

Ніч з 27 по 28 березня в Одеській області минула під сигнали повітряної тривоги та атаки РФ. Росіяни спрямували у напрямку регіону ракети Х-22 та дрони. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.

Під час нічної атаки росіяни хотіли вдарити по обʼєкту енергосистеми Одещини — Гуменюк

Під час нічної атаки росіяни намагались поцілити по обʼєкту енергосистеми Одещини, повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк. За її словами, вони спрямували туди два дрони, які збили сили ППО.

Також вона розповіла, що наслідки від попередньої атаки, коли росіяни випустили ракети Х-22, уточнюються, проте зауважила, що під час неї намагались вдарити по півдню Одещини.

У Чорному морі відсутні російські кораблі

​​Станом на 06:30 у Чорному та Азовському морях відсутні російські кораблі, повідомили у ВМС ЗСУ.

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