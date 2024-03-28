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Війська РФ обстріляли чотири громади Сумщини
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Війська РФ обстріляли чотири громади Сумщини

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28 березня російські військові здійснили 5 обстрілів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Великописарівська та Есманьська громади.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Юнаківська громада: здійснено авіаційний обстріл з пусками керованих авіаційних бомб з літака тактичної авіації. Було два вибухи. За інформацією поліції Сумщини, пошкоджено приватний будинок.

Есманьська громада: зафіксовано обстріл зі стрілецької зброї.

Великописарівська громада: армійці РФ били з артилерії. Було 14 вибухів.

Білопільська громада: здійснено гранатометний обстріл (АГС). Зафіксовано три вибухи.

27 березня війська РФ 48 разів обстрілювали Сумщину. Зафіксовано 179 вибухів. Під вогнем з території Росії опинилися Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади.

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