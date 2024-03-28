Станом на ранок 28 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 439 970 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 780 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 6914 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13237 (+21) од,
- артилерійських систем – 10963 (+32) од,
- РСЗВ – 1021 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 729 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8600 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2017 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1800 (+6)
Дані уточнюються.