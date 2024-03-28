Вночі, 28 березня, Запоріжжя атакували російські БПЛА. Руйнувань зазнали приватні будинки у трьох районах міста. Дві людини дістали поранень.

Кореспонденти Суспільного Запоріжжя побували на місці події та поспілкувалися з очевидцями.

У будинку місцевої жительки Ніни Юдаєвої пошкоджені чотири кімнати. Жінка каже: прокинулася від того, що відчула, що на неї щось впало:

Ніна Юдаєва, місцева жителька. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Я не могла вдихнути. Побачила, що стеля обвалилася. Дивлюся, а в сусідній кімнаті горить все. Ну, я думала доберуся якось туди, хоч речі взяти якісь, бо я боса вже була. А там вже все завалено і стін немає. Ніс болить і нога. Ногу видно забила. Я нічого не зрозуміла. А потім, як почало горіти, думаю: це ж певно влучило в дім".

За словами жінки, страху в неї не було, на допомогу прийшли сусіди:

Наслідки атаки безпілотниками, Запоріжжя, 28 березня 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Люди почали збиратися, а я ходжу, вони кажуть: "Що ти там ходиш? Вилазь, через вікно вилазь". А я боса, вікон немає. Вони кричать: "Давай ключі", а ключів нема. Вони в коридорі були, все засипано. І вони пішли взяли болгарку, розрізали калитку. А мене пересаджували через паркан".

Наслідки атаки безпілотниками, Запоріжжя, 28 березня 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Місцевий житель Дмитро Шапкін прокинувся вночі від вибуху і побачив, що у сусідів палає будинок:

Дмитро Шапкін, місцевий житель. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Майже нічого не зрозуміли. В нас всі вікна, дах, заклинило двері, курник пошкодило, туалет пошкодило. Насправді ми нічого спочатку не чули. Коли вже впав, був вибух, тоді почули. В мене фрамуга з вікна пластикового опинилася на ліжку, мені пощастило, що я обличчям до стінки спав".

Наслідки атаки безпілотниками, Запоріжжя, 28 березня 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Наслідки атаки безпілотниками, Запоріжжя, 28 березня 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Наслідки атаки безпілотниками, Запоріжжя, 28 березня 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Василь Ледовських, власник пошкодженого будинку, розповідає внаслідок атаки безпілотниками у нього вдома пошкоджені всі вікна:

Василь Ледовських, власник пошкодженого будинку. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Двері всі пошкоджені, вікна всі, вісім вікон, і там чотири в літній кухні. В літній кухні двері повиліталиі. В мене три доньки і я. Всі були вдома. Ми живі, все нормально. Газ, вода, світло є".

Наслідки атаки безпілотниками, Запоріжжя, 28 березня 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

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