У ніч на 28 березня армія РФ атакувала Одещину безпілотниками, намагаючись поцілити по обʼєкту енергосистеми.

Про це в етері "Єдиних новин" повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

"Атака і бойова робота з її підбиття тривала майже чотири години й працювали ми на різних напрямках — ворог заводив дрони й з акваторії Чорного моря, й через тимчасово окуповані території. Підсумки ще підбиваємо, але знаємо що півтора десятка дронів нам вдалось все ж таки збити", — зазначила очільниця пресцентру.

Наталя Гуменюк розповіла, що на Одещині росіяни намагались поцілити по обʼєкту енергосистеми, спрямувавши туди два дрони з моря. По них відпрацювали сили протиповітряної оборони.

Також вона розповіла, що наслідки від попередньої атаки, коли росіяни випустили ракети Х-22, уточнюються, проте зауважила, що під час неї намагались вдарити по півдню Одещини.

ОНОВЛЕНО о 8:04. Ракети, які росіяни випустили з літаків Ту-22М3 та Су-30 у напрямку півдня Одещини, втратили свою бойову спроможність в акваторії моря, повідомили у Силах оборони півдня. В установі зазначили, що випустили ракети Х-22 та протирадіолокаційну.

Першу повітряну тривогу у регіоні оголосили 27 березня о 21:56, о 22:16 у Повітряних силах повідомляли про пуски ракет Х-22 з Чорного моря в напрямку південних областей і зазначили, що жителі Одещини мають перейти в укриття.

Ще одну повітряну тривогу дали вночі 28 березня о 02:37, тоді у Повітряних силах попередили про групу російських БпЛА у напрямку регіону.

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