28 березня вдень у Дніпрі та місцями по області очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий).
Про це йдеться на сайті ДСНС Дніпропетровщини.
28 березня: мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-12, вдень по місту Дніпро та місцями по області пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 13-18 ° тепла; по місту вночі 1-3°, вдень 15-17° тепла.
29 березня: хмарно. Дощ. Вдень можлива гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 13-18° тепла.
30 березня: мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 14-19° тепла
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