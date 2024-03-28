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Пориви вітру до 20 м/с. Яка погода очікується на Дніпропетровщині 28 березня
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Пориви вітру до 20 м/с. Яка погода очікується на Дніпропетровщині 28 березня

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28 березня вдень у Дніпрі та місцями по області очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Про це йдеться на сайті ДСНС Дніпропетровщини.

28 березня: мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-12, вдень по місту Дніпро та місцями по області пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 13-18 ° тепла; по місту вночі 1-3°, вдень 15-17° тепла.

29 березня: хмарно. Дощ. Вдень можлива гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 13-18° тепла.

30 березня: мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 14-19° тепла

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