Головні новини Дніпра та області 28 березня

У Дніпрі під час земельних робіт виявили гранату Ф-1

Під час земельних робіт у підвалі приватного будинку на проспекті Дмитра Яворницького, на глибині приблизно 3-4 метрів, було знайдено ручну осколкову гранату Ф-1 застарілого зразка. Піротехніки ДСНС вилучили боєприпас та вивезли його за межі міста. Там на спеціальному майданчику гранату було знищено, повідомили у міськраді.