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Обстріли Нікопольщини, водогін, погода. Головні новини Дніпра та області 28 березня
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Обстріли Нікопольщини, водогін, погода. Головні новини Дніпра та області 28 березня

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Дніпро, місто
Місто Дніпро. Суспільне Дніпро

Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 28 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.

У Дніпрі завершується опалювальний сезон

З 28 березня у Дніпрі завершується опалювальний сезон. Таке рішення було прийнято у зв'язку з підвищенням середньодобової температури повітря, зазначають на сайті міської ради. На проспекті Науки опалення вже відключили, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Пробний пуск води. У Нікопольському районі триває будівництво водогону

На ділянці Червоногригорівської громади Нікопольського району Дніпропетровщини відбувся пробний пуск води по магістральному водогону, який будується. Роботи тривають. Зокрема, їх ускладнює активне ведення бойових дій. З міркувань безпеки всіх подробиць проєкту не оприлюднюють.

У Дніпрі судитимуть чоловіка, який пропонував виготовити довідку про непридатність до військової служби

У Дніпрі судитимуть чоловіка, який за хабар пропонував документи про непридатність до військової служби. Обвинувачений запропонував чоловіку призовного віку виготовити через знайомих посадовців та медиків тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, довідку ВЛК про непридатність до військової служби із зазначенням про неправдивого діагнозу й виключення з військового обліку.

У Дніпрі надійшло повідомлення про замінування торгівельних центрів

Впродовж доби надійшло 1 повідомлення про замінування торгових центрів. Співробітники поліції провели зовнішнє обстеження приміщень 58 торгових центрів та прилеглих територій, жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Інформація про замінування не підтвердилась.

У Дніпрі під час земельних робіт виявили гранату Ф-1

Під час земельних робіт у підвалі приватного будинку на проспекті Дмитра Яворницького, на глибині приблизно 3-4 метрів, було знайдено ручну осколкову гранату Ф-1 застарілого зразка. Піротехніки ДСНС вилучили боєприпас та вивезли його за межі міста. Там на спеціальному майданчику гранату було знищено, повідомили у міськраді.

Війська РФ поцілили з артилерії та дронів по Нікопольщині: поранені двоє людей

Ввечері та у ніч на 28 березня війська РФ обстріляли Нікопольський район. Уламкові поранення отримали 65-річний чоловік та 53-річна жінка. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Пошкоджений готель, 4 приватні будинки. Зруйнована господарська споруда, ще дві – понівечені. Побите авто. Зачепило й лінію електропередач.

Головні новини Дніпра та області 28 березня
Наслідки обстрілу Нікопольщини у ніч на 28 березня 2024 року. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Погода на Дніпропетровщині

28 березня вдень у місті Дніпро та місцями по області очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий), повідомляють у ДСНС Дніпропетровщини.

28 березня: мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-12, вдень по місту Дніпро та місцями по області пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 13-18 ° тепла; по місту вночі 1-3°, вдень 15-17° тепла.

Головні новини Дніпра та області 28 березня
Річка Дніпро. Фото: Суспільне Дніпро

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