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Харків вночі 28 березня атакували російські дрони: у місті чули чотири вибухи, зруйнований ресторан
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Харків вночі 28 березня атакували російські дрони: у місті чули чотири вибухи, зруйнований ресторан

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шахед
Уламки російського "Шахеда" після влучання в землю у Харкові, 26 березня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Харків вночі 28 березня атакували російські дрони. У місті з 00:00 до 01:30 було чути чотири вибухи.

Перші вибухи пролунали о 00:10 та 00:12, другі — о 01:21 та о 01:22, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Про рух російських БПЛА Повітряні сили попереджали ще о 23:24 27 березня — дрони летіли з Сумщини на Харківщину. Перший безпілотник РФ над Харковом зафіксували о 00:07, далі пролунали два вибухи.

За даними міського голови Ігоря Терехова, влучання прийшлося у Київському районі.

"Під ударом опинився Київський район міста. Зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби", — написав Терехов о 01:11.

Незабаром у Харкові пролунали ще два вибухи.

Доповнено 08:24. Сьогодні вночі 26 ударних дронів РФ Shahed знищили у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, повідомили у Повітряних силах.

Доповнено 08:26. У Київському районі Харкова внаслідок ударів дронів РФ пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: ресторан, магазин, офісні приміщення. У прилеглих житлових будинках вибито вікна, повідомили у пресслужбі облпрокуратури.

"Правоохоронці вилучили уламки трьох БпЛА", — сказано у повідомленні.

Люди внаслідок атак поранень не зазнали, повідомили у прокуратурі.

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