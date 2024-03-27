Упродовж минулої доби російські військові обстріляли 17 населених пунктів Херсонської області.
Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його інформацією, під обстрілами опинились Дудчани, Нововоронцовка, Михайлівка, Одрадокам'янка, Гаврилівка, Веселе, Золота Балка, Качкарівка, Антонівка, Станіслав, Дніпровське, Янтарне, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Берегове та Херсон.
Як повідомив керівник ОВА, військові РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджені дві багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру, об’єкт критичної інфраструктури, торговельний центр, господарські споруди та автомобіль. Двоє людей загинули, четверо поранених.
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