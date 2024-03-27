Керівник музичної частини Херсонського обласного театру імені Миколи Куліша та заслужений діяч мистецтв України Олексій Пономарьов у 2014 році з рідної Феодосії поїхав на навчання й додому більше не повернувся.

У 2022 році чоловік пережив окупацію Херсона та дочекався звільнення міста. Сьогодні в нього багато творчих планів, про які розповів Суспільному.

"Я вже одного разу виїхав з міста, моє рідне місто Феодосія АР Крим. Одного разу на навчання я сюди виїхав і потім почалися події 2014 року, воєнні події, і вже не було куди повертатися. Тому в мене було дежавю, що може статися так само. Я спробував зробити інакше", — зазначив Пономарьов.

Після деокупації родина з Херсона не виїхала. Чоловікові запропонували посаду керівника музичної частини у театрі Куліша. Зараз не лише виступає як виконавець та співавтор арттерапевтичних програм, а й створює музичне оформлення для вистав.