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Обсяг пошкоджень ТЕЦ-5 у Харкові досі невідомий, триває розбір завалів — Галущенко
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Обсяг пошкоджень ТЕЦ-5 у Харкові досі невідомий, триває розбір завалів — Галущенко

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Герман Галущенко
Герман Галущенко. Міністерство енергетики України/Facebook

Повний обсяг пошкоджень ТЕЦ-5 у Харкові після ракетних ударів 22 березня досі невідомий — там триває розбирання завалів.

Про це під час робочої поїздки на Харківщину розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, збитки від цього російського удару по області енергетики ще не підрахували — може йтися про мільярди гривень. Галущенко говорить, в Україні є Фонд підтримки енергетики України, який створили у 2022 році спільно представниками Євросоюзу. Кошти цього фонду підуть на першочергові закупівлі обладнання для зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури, каже міністр.

"Зараз ми ще не маємо повної верифікації ситуації, тому що дуже великі завали. Працюють відповідні служби, працюють 24/7, щоб найшвидше отримати доступ до обладнання. Ми на сьогодні вже підрахували, що доступні на наслідки от цього конкретного обстрілу більш як 40 мільйонів євро — це ті кошти, за які ми почнемо всі закупівлі", — говорить міністр енергетики України.

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