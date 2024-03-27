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Президент України вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня командиру з Тернопільщини
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Президент України вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня командиру з Тернопільщини

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Президент вручає орден Богдана Хмельницького 3 ступеня Олегу Билиці
Президент вручає орден Олегу Билиці. Фото: 105 окрема бригада ТРО ЗСУ

Під час візиту на Сумщину президент України вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня командиру роти вогневої підтримки Олегу Билиці з Тернопільщини.

Про це повідомляють на сторінці 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ в соцмережі.

Капітан Олег Билиця — командир роти вогневої підтримки 80 батальйону бригади. Отримав державну нагороду за успішне виконання бойових завдань в районі населеного пункту Роздолівка Бахмутського району Донецької області.

"Дякую вам за те, що захищаєте Україну, наш суверенітет і територіальну цілісність. Бажаю здоров’я вам, вашим родинам і, звичайно, перемоги. Від цього залежить наше майбутнє", — сказав Володимир Зеленський бійцям.

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