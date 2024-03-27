Під час візиту на Сумщину президент України вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня командиру роти вогневої підтримки Олегу Билиці з Тернопільщини.
Про це повідомляють на сторінці 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ в соцмережі.
Капітан Олег Билиця — командир роти вогневої підтримки 80 батальйону бригади. Отримав державну нагороду за успішне виконання бойових завдань в районі населеного пункту Роздолівка Бахмутського району Донецької області.
"Дякую вам за те, що захищаєте Україну, наш суверенітет і територіальну цілісність. Бажаю здоров’я вам, вашим родинам і, звичайно, перемоги. Від цього залежить наше майбутнє", — сказав Володимир Зеленський бійцям.
Читати ще