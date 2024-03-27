У Києві триває будівництво маленького групового будиночка для дітей з інвалідністю.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда в Facebook.

Цей проєкт є унікальним для столиці, оскільки він стане першою комунальною установою такого типу для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування.

За її словами, така форма виховання — це успішна практика, яку прагнуть впровадити в систему соціальної допомоги в межах міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022–2024 роки".

Хонда пояснює, що будиночок матиме власну територію з укриттям, буде повністю безбар'єрним та спеціально обладнаним всередині. Спуск до підвалу облаштують ліфтом.

"Ми знайшли об'єкт у Дарницькому районі ще до вторгнення і планували запустити процес у 2022 році. Попри війну, минулого року повернулися до проєкту і розпочали роботи", — пояснила заступниця голови КМДА.

Вже завершили основні монтажно-будівельні етапи. Цьогоріч перший малий груповий будиночок прийматиме 8 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.